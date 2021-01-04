Украина планирует провести Олимпийские игры в 2030 или 2032 году. Через 10 лет в Украине будет достаточно развита для этого инфраструктура.

Об этом в комментарии «Суспільному» заявил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцай.

Министр отметил, что сейчас в правительстве обсуждают вопрос с местом проведения олимпиады и стоимостью ОИ.

— Мы считаем, что через 10 лет у нас в стране будет развитие, и мы будем способны провести Олимпийские игры. Нам нужно ставить амбициозные цели. Провести Олимпиаду - это классная цель для нас. Мы будем строить инфраструктуру, будем привлекать всех, будут свободны (рабочие — прим.) места, чтобы люди не уезжали за границу, а работали в Украине для построения спортивных объектов. К нам будут приезжать туристы — это туризм, — заявил Вадим Гутцай.

Он добавил, что также обсуждается возможность проведения Юношеской Олимпиады.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее также заявлял об амбициозной спортивной цели Украины провести Олимпийские игры.