Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египт спустя три с половиной года решили восстановить отношений с Катаром.

Катар и Саудовская Аравия решили открыть сухопутные и морские границы, а также - воздушное пространство, пишет Корреспондент со ссылкой на канал Аль-Джазира.

По информации кувейтской стороны, которая выступила в качестве посредника на переговорах между обеими странами, это решение вступит в силу вечером в понедельник, 4 января.

Ранее источник Reuters в администрации США сообщил, что на полях саммита стран Персидского залива власти Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта подпишут соглашение о нормализации отношений с Катаром.

Также издание сообщает, что эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани впервые за три года посетит саммит, который пройдет во вторник.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министры иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений между странами. Церемония проходила в Белом доме в присутствии президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.