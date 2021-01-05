Бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который распространил аудиозапись, где силовики Беларуси обсуждают возможность убийства журналиста Павла Шеремета, сообщил о готовности свидетельствовать по делу Офису генерального прокурора Украины. Он также сказал, что передал соответствующие доказательства украинской стороне в декабре 2020 года.

Об этом Игорь Макар рассказал в комментарии «Суспільному».

— Мы делали все, чтобы дать огласку, и самое главное – чтобы завершить расследование этого преступления и доказать, что к этому причастны спецслужбы Беларуси. Я передал записи (украинским правоохранителям – прим.) примерно в декабре. Официального допроса не было, но сегодня со мной связывались украинские спецслужбы. Я разговаривал и дал свое согласие на сотрудничество. Я буду готов дать показания в Генеральной прокуратуре Украины,— сказал Игорь Макар.

Он выразил готовность прилететь в Киев, но все зависит от спецслужб Украины.

— Когда будет такая необходимость будут какие-то факты, я, конечно, буду сообщать, а когда украинская сторона будет готова, чтобы я прилетел и дал показания, – я готов, —заявил Игорь Макар.

По его словам, лицо, совершившее запись тех разговоров и с какой говорит глава Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадим Зайцев, также готово свидетельствовать по делу. Сейчас этот анонимный экс-сотрудник КГБ, как его называет Игорь Макар, находится в Евросоюзе.

Попали эти материалы к бывшему сотрудника белорусского спецназа еще в 2012 году от анонимных источников из Комитета госбезопасности Беларуси.

Тогда, утверждает Макар, он услышал на записях имя своего друга Олега Алкаева, бывшего начальника Минского СИЗО. Последний выехал из Беларуси в 2001 году и начал критиковать режим Лукашенко, где раньше сам был руководителем «расстрельной группы», которая занималась смертными приговорами. Книгу Алкаева в 2007 году издал Шеремет.

Игорь Макар рассказал, что именно из-за присутствия в этих разговорах фамилии его друга, он сначала передал записи американским спецслужбам, чтобы спасти их жизнь. По его же словам, остаются живыми экс-командир бригады спецназа Владимира Бородач и начальник отдела МВД Беларуси по борьбе с коррупцией Вячеслав Дудкин, чьи имена также фигурировали в обсуждениях сотрудников спецслужб.

Согласно пленкам, планировалась ликвидация еще и российского политолога Андрея Суздальцева.

— Эту запись я обнародовал сейчас, передал для публикации на EUobserver. Там были сделаны все возможные экспертизы. Проводилась международная экспертиза, которая подтверждена. Также позже, если это потребуется, будет сделана биометрическая экспертиза, – сообщил Игорь Макар.

Он также объяснил, почему не сделал этого раньше. Макар считает, что в этом бы случае была бы угроза его жизни, однако почему он не обнародовал записи, когда Шеремета убили, он так и не сказал.

— Если бы пытался опубликовать это раньше, в 2012 году, политическая ситуация была совсем другая. Я 100% пожертвовал бы своей жизнью, и эту запись сегодня мы бы не услышали. Мы не открыли глаза на все эти преступления, которые планировались, совершенные, в частности, убийство Павла Шеремета. Если бы в 2016-м году, когда Павла Шеремета взорвали, я опубликовал эти данные, я думаю, что я, возможно, помог бы разобраться в преступлении, но сегодня я не помог бы своему белорусскому народу справиться с этим диктаторским режимом, который сейчас существует в стране, – пояснил Игорь Макар.

Сейчас, считает Игорь Макар, его действия могут помочь преодолеть диктаторский режим Лукашенко.

— И я, наверное, готов пожертвовать своей жизнью, чтобы для Беларуси все это прекратилось, диктаторский режим, и чтобы Беларусь стала свободной, — говорит бывший сотрудник спецназа.

Напомним, ранее стало известно, что еще в 2012 году секретные службы Беларуси по приказу Лукашенко обсуждали возможность подорвать взрывчаткой журналиста Павла Шеремета, что было осуществлено 4 года спустя.