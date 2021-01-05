В Инкермане вблизи Севастополя вынужденно прекратили водозабор из озера в бывшем известняковом карьере.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

— Водозаборные сооружения на берегу озера демонтировали. Часть труб на спуске к озеру демонтировали и вывезли. Кусок смонтированных водоотводных сооружений на врезке в основной водовод оставили нетронутым, - пишет издание.

Российские власти начали забирать воду из водоема в бывшем Инкерманском карьере с ноября 2020-го. Водозабор проработал около месяца, меньше ожидаемого срока.

В начале декабря оккупационные власти Севастополя заявили, что за неделю из озера удалось скачать около 80 тысяч кубов воды. Ранее сообщалось о намерении выбрать из озера миллион кубов.

Жители Инкермана выступили против такого решения.

Инкерманский известково-ракушечный карьер сталинской железной дороги начали разрабатывать в мае 1944 года для добычи строительных материалов для восстановления народнохозяйственных объектов Крыма

В 1978 году после проведения взрывных работ карьер начал заполняться грунтовыми водами, при этом пересох источник Святого Климента, который находится на территории Инкерманского пещерного Свято-Климентовского монастыря.

Глубина образовавшегося карьерного водоема доходит до 60 метров, площадь водного зеркала около 23 тысяч квадратных метров, уровень воды всегда постоянный.

Напомним, с 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах аннексированного Крыма из-за засухи и обмеления водоемов начался третий этап ограничений подачи воды.

Также напомним, что глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что если Крым столкнется с гуманитарной катастрофой, Украина может возобновить поставки воды на полуостров, но речь идет именно о потребностях населения.