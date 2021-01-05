Верховный суд отменил решение Окружного административного суда относительно экс-нардепа Сергея Лещенко и директора НАБУ Артема Сытника. Их признавали виновными в незаконном разглашении информации об бывшем главе предвыборного штаба Дональда Трампа Поле Манафорте.

Об этом Сергей Лещенко написал в Facebook.

– Точку в этой истории поставил Верховный Суд. Розенблату в иске отказано полностью. Верховный суд лишь изменил мотивы отказа апелляционного суда. Это сделала коллегия в составе Мельник-Томенко Ж.М. Жук А.В., Мартынюк Н.М, — написал нардеп.

Напомним, в декабре 2018 Окружной административный суд Киева признал противоправными действия директора НАБУ Артема Сытника и тогдашнего нардепа от БПП Сергея Лещенко по делу о влиянии на выборы президента США, а именно в разглашении информации о Пола Манафорта — бывшего главы предвыборного штаба Трампа в 2016 году. Причиной этому послужило обнародование «черной бухгалтерии» Париии регионов, в которой фигурировал и Манафорт. Иск против Сытника и Лещенко подавал народный депутат Борислав Розенблат.

Ранее Президент США Дональд Трамп ретвитнул статью, в которой рассказывается о том, как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) якобы помогало штабу Хилари Клинтон дискредитировать Пола Манафорта, одну из ключевых фигур в избирательном штабе Трампа.