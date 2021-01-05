Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, то во втором туре встретились действующий президент Владимир Зеленский и нардеп от «ОПЗЖ» Юрий Бойко.

Об этом свидетельствуют результаты январского опроса соцгруппы Рейтинг.

Зеленский все еще возглавляет президентский рейтинг. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то действующего президента поддержали бы 26,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Во втором туре Зеленский встретился бы не из предыдущим президентом Петром Порошенко, а с представителем «ОПЗЖ» Юрием Бойко за которого готовы проголосовать 16,6% украинцев.

За Порошенко готовы отдать голоса 13,3% граждан, за Юлию Тимошенко — 10,5%, Игоря Смешко — 6,4%, Владимира Гройсмана — 6,1%, Олега Ляшко — 4,7%, Сергея Притулу — 4,1%.

Исследование проводилось соцгруппой Рейтинг 2-4 января 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности не более 2,0%