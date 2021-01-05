Китайские власти угрожают отозвать лицензии у двух адвокатов, которые помогали 12 активистам, пытавшимся покинуть Гонконг после усиления репрессий. 10 из них приговорены к тюремному заключению на прошлой неделе.

Об этом передает Guardian.

Один из юристов, Жэнь Цьаньню, рассказал, что в понедельник в его офис пришли сотрудники силовых ведомств в масках. Он назвал обвинения подложными и связал их с профессиональной деятельностью, потребовал от власти отказаться от своих действий и принести извинения.

Юриста Лю Сивэя власти обвиняют в неправильных замечаниях в Интернете, когда он защищал гонконгских активистов. Аккаунты этого адвоката были заблокированы в китайских социальных сетях по решению властей.

Группа китайских юристов - правозащитников призвала к немедленному прекращению целенаправленных репрессий против своих коллег.

«В процессе продвижения верховенства закона юристы по правам человека выступают от широких масс общества, и дела, которые они представляют, соответствуют моральным и правовым принципам, поэтому они становятся жертвами возмездия со стороны официальных ведомств» - говорится в сообщении.

Напомним, что немецкий правозащитный фонд Lawyers for Lawyers сообщал, что в прошлом месяце суд отказал в рассмотрении аппеляции против четырехлетнего приговора адвоката Юй Вэньнэну, который публично призывал к конституционным реформам, включая открытые выборы кандидатов.

Ранее НикВести сообщали, что заседание Европейского суда по правам человека по делу «Украина и Нидерланды против Российской Федерации» насчет войны на Донбассе и катастрофы рейса MH17 предварительно назначено на 15 сентября 2021 года.