Депутат областного совета от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Татьяна Демченко обратилась к главе обгосадминистрации Виталию Киму из-за отключения почти всех объектов соцсферы Еланецкого поселкового совета от отопления.

Свое обращение она опубликовала в Facebook.

Татьяна Демченко сообщила, что все объекты социальной сферы Еланецкого поселкового совета — детские сады, школы, помещения бывших сельсоветов, больничные учреждения (за исключением Еланецкой районной больницы) были отключены от газоснабжения с 31 декабря 2020 года.

— Главная причина прекращения газоснабжения — окончание договоров на поставку газа с предыдущими органами местного самоуправления Еланецкого района. К сожалению, Еланецкая районная государственная администрация и Еланецкий поселковый совет не смогли своевременно заключить новые договоры на газоснабжение, или продолжить предыдущие. Поэтому по состоянию на 5 января 2021 газоснабжения отсутствует, — сообщила она.

Депутат отметила, что температурный режим пока держится в пределах плюсовых отметок и системы теплоснабжения не разморожены.

Она попросила губернатора срочно разобраться в ситуации, принять меры по восстановлению газоснабжения всех объектов социальной сферы Еланецкого поселкового совета и привлечь виновных к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области десятки учебных заведений, а также других бюджетных объектов остались без отопления. Такая ситуация наблюдается в некоторых новосозданных громадах и ОТГ, к которым в конце 2020 года присоединились новые сельсоветы.