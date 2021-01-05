В Николаевской области десятки учебных заведений, а также других бюджетных объектов остались без отопления. Такая ситуация наблюдается в некоторых новосозданных громадах и ОТГ, к которым в конце 2020 года присоединились новые сельсоветы.

В частности, о подобной ситуации в громадах Николаевского района сообщил в Facebook депутат облсовета Руслан Нерода.

«31-го декабря все школы и садики Веснянской ОТГ получили «подарок». Отключение от газоснабжения. Договора на поставку газа не были заключены вовремя. Подозреваю, что такая ситуация не только в этой ОТГ?», — написал он.

В комментариях жители района отмечают, что такая же проблема возникла в селах Ковалевка и Шостаково Ольшанской ОТГ, Степовской громаде, а также в других районах области, в частности, бывшем Еланецком.

Отключение бюджетных учреждений от газоснабжения в новосозданных громадах произошло из-за того, что с 1 января 2021 года потеряли силу договора на распределение природного газа между АО «Николаевгаз» и рядом исполнительных органов местных советов. Последние были упразднены в связи с присоединением к громадам.

17 ноября были внесены изменения в Закон Украины «О местном самоуправлении в Украине». Ими внесен порядок окончания полномочий сельских, поселковых, городских советов, их исполнительных органов как юридических лиц в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины.

Как сообщал «Николаевгаз», к концу декабря 2020 года через информационную платформу Оператора ГТС получило сообщение на отключение 664 объектов социально-бытового назначения и бюджетных учреждений в связи с отсутствием поставщика газа на эти объекты с 1 января 2021 года.

«АО «Николаевгаз» с 1 января вынуждено прекратить распределение природного газа на объекты социально-бытового назначения и бюджетной сферы в случае незаключения вовремя соответствующих договоров. Согласно положениям Кодекса газораспределительных систем, учреждения, не имеющие договора на распределение газа и не закрепленные ни за одним поставщиком, должны самостоятельно прекратить потребление газа», — отметили в «Николаевгазе».

Также «Николаевгаз» в связи со сложившейся ситуацией обратился к Премьер-министру, СНБО, Министерству развития общин и территорий, областной и районным государственным администрациям с просьбой способствовать заключению новых договоров местными советами.

На данный момент некоторые учебные заведения, в которых возникла подобная проблема, продлили зимние каникулы. С 8 января школы планируют уйти на карантин в связи с усилением ограничений, утвержденных правительством.

Напомним, что в декабре жители дома по адресу Образцова, 1 остались без газоснабжения из-за прогнившей трубы.