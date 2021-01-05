Американский онколог Омар Атик решил простить долг на 650 тысяч долларов пациентам, которые боролись с раком, поскольку понял, что у многих нет возможности это сделать.

Об этом он рассказал в программе Good Morning America.

Омар Атик в течение 29 лет работал в собственной онкологической клинике в штате Арканзас, однако в марте 2020 он закрыл бизнес. Несколько месяцев после закрытия он сотрудничал с компанией, которая должна была вернуть долги бывших пациентов, но впоследствии Атик отказался от этой идеи.

По его словам, он понял, что некоторые люди не в состоянии погасить долг, особенно во время пандемии. Поэтому врач с женой решил, что они простят долги. Поэтому накануне Рождества более 200 бывших пациентов Атика, имеющих задолженность, получили праздничную открытку.

– Надеюсь, что у вас все хорошо. Онкологическая клиника в Арканзасе с гордостью служила вам. Хоть сейчас различные медицинские страховки и покрывают большинство расходов на лечение, доплаты все равно могут быть обременительными для больных. Онкологическая клиника закрывается через 29 лет преданного служения. Клиника решила забыть обо всех долгах, которые были у пациентов. Счастливых праздников, - говорилось в письме для пациентов.

По словам Атика, во время работы ему было постоянно неудобно просить пациентов о деньгах, поскольку он видел, как больные тратили свои последние сбережения и банкротились. Врач сказал, что своим жестом хотел облегчить бывшим пациентам начало 2021 года.

В компании RMC of America, которая сначала помогала врачу получить долги, назвали решение Атика «жестом доброй воли».

Омар Атик сейчас профессор Арканзаского университета медицинских наук. Его жена и четверо детей также работают врачами.