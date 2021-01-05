Во вторник, 5 января, суд Видземского предместья Риги начал рассмотрение уголовного дела гражданина Латвии Ивара Келли. Наемник обвиняется в участии в боевых действиях на востоке Украины.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на портал Delfi.

По информации портала, в ходе расследования Служба безопасности Латвии получила неопровержимые доказательства присутствия Ивара Келли на стороне боевиков так называемой ДНР в качестве комбатанта. Латвийские следователи сообщают, что он входил в состав разведывательно-диверсионной группы.

«Согласно с обвинительным приговором, гражданин Латвии Ивар Келли воевал на Донбасе в период с февраля 2015 по май 2016», - говорится в сообщении.

Портал Delfi отметил, что среди доказательств вины наемника присутствует видео, на котором замечен Ивар Келли или очень похожий на него человек на параде 9 мая 2015 года в Донецке. Если суд признает его виновным, ему может угрожать лишение свободы до 10 лет.

Ранее НикВести сообщали, что гражданин Германии предстал перед судом в Дортмунде из-за обвинений в участии в боевых действиях на Востоке Украины на стороне боевиков так называемой ДНР.