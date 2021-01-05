Кабмин предлагает учесть часть документов ОРДЛО, принятых оккупационной властью. Эта мера может быть принята до начала процедуры конвалидации.
Про это рассказал министр реинтеграции Алексей Резников в интервью изданию Право Украины.
Министр утверждает, что это решение будет направлено на увеличение диапазона способов реализации соглашений на территориях ОРДЛО.
«Мы планируем сделать большой шаг вперед в вопросах расширения возможностей реализации соглашений на временно оккупированных территориях. При этом для временно оккупированных населенных пунктов мы предлагаем сделать небольшой перечень возможных для конвалидации соглашений, а для неоккупированных – значительно расширить и совершать по другой процедуре», - отметил Алексей Резников.
По словам министра, конвалидация может быть совершена отдельными операциями, реализуемыми на территории Донбаса.
Также министр реинтеграции подчеркнул, что принятые в ОРДЛО односторонние соглашения могут быть признаны украинским судом только при условии, если они были засвидетельствованы нотариусами, полномочия которых признает оккупационная власть РФ.
«По нашей идее, односторонние соглашения, по которым в законе содержится требование нотариального удостоверения, могут быть признаны судом действительными в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Украины. При условии, что они были заверены нотариусами, чьи полномочия признаны оккупационными администрациями РФ», - добавил Алексей Резников.
Напомним, в ТКГ считают, что Верховной Раде Украины нужно продлить действие нынешнего закона об особом порядке местного самоуправления ОРДЛО еще на год. Это нужно для продолжения переговорного процесса по Донбассу.
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Кабмин предлагает учесть часть документов ОРДЛО, принятых оккупационной властью. Эта мера может быть принята до начала процедуры конвалидации.
Про это рассказал министр реинтеграции Алексей Резников в интервью изданию Право Украины.
Министр утверждает, что это решение будет направлено на увеличение диапазона способов реализации соглашений на территориях ОРДЛО.
«Мы планируем сделать большой шаг вперед в вопросах расширения возможностей реализации соглашений на временно оккупированных территориях. При этом для временно оккупированных населенных пунктов мы предлагаем сделать небольшой перечень возможных для конвалидации соглашений, а для неоккупированных – значительно расширить и совершать по другой процедуре», - отметил Алексей Резников.
По словам министра, конвалидация может быть совершена отдельными операциями, реализуемыми на территории Донбаса.
Также министр реинтеграции подчеркнул, что принятые в ОРДЛО односторонние соглашения могут быть признаны украинским судом только при условии, если они были засвидетельствованы нотариусами, полномочия которых признает оккупационная власть РФ.
«По нашей идее, односторонние соглашения, по которым в законе содержится требование нотариального удостоверения, могут быть признаны судом действительными в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Украины. При условии, что они были заверены нотариусами, чьи полномочия признаны оккупационными администрациями РФ», - добавил Алексей Резников.
Напомним, в ТКГ считают, что Верховной Раде Украины нужно продлить действие нынешнего закона об особом порядке местного самоуправления ОРДЛО еще на год. Это нужно для продолжения переговорного процесса по Донбассу.