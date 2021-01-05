Кабмин предлагает учесть часть документов ОРДЛО, принятых оккупационной властью. Эта мера может быть принята до начала процедуры конвалидации.

Про это рассказал министр реинтеграции Алексей Резников в интервью изданию Право Украины.

Министр утверждает, что это решение будет направлено на увеличение диапазона способов реализации соглашений на территориях ОРДЛО.

«Мы планируем сделать большой шаг вперед в вопросах расширения возможностей реализации соглашений на временно оккупированных территориях. При этом для временно оккупированных населенных пунктов мы предлагаем сделать небольшой перечень возможных для конвалидации соглашений, а для неоккупированных – значительно расширить и совершать по другой процедуре», - отметил Алексей Резников.

По словам министра, конвалидация может быть совершена отдельными операциями, реализуемыми на территории Донбаса.

односторонними соглашениями, в отношении которых в законе содержится требование нотариального удостоверения, и заверенные оккупационными администрациями Российской Федерации

документами, подтверждающими факт рождения или смерти лица, заключение брака на временно оккупированных территориях

Также министр реинтеграции подчеркнул, что принятые в ОРДЛО односторонние соглашения могут быть признаны украинским судом только при условии, если они были засвидетельствованы нотариусами, полномочия которых признает оккупационная власть РФ.

«По нашей идее, односторонние соглашения, по которым в законе содержится требование нотариального удостоверения, могут быть признаны судом действительными в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Украины. При условии, что они были заверены нотариусами, чьи полномочия признаны оккупационными администрациями РФ», - добавил Алексей Резников.

Напомним, в ТКГ считают, что Верховной Раде Украины нужно продлить действие нынешнего закона об особом порядке местного самоуправления ОРДЛО еще на год. Это нужно для продолжения переговорного процесса по Донбассу.