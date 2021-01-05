Всемирная организация здравоохранения все еще не получила разрешения от властей Китая на визит своей экспертной группы, которая должна изучить происхождение COVID-19.

Об этом заявил директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, пишет Новое время.

По его словам, в течение последних суток эксперты уже начали отправляться из своих стран в Китай. Власти Китая еще не выдали специальных разрешений, чтобы беспрепятственно въехать на территорию страны и начать расследование.

— Сегодня мы узнали, что официальные китайские лица еще не завершили выдачу необходимого разрешения для прибытия группы, — сказал Тедрос Аданом Гебреисус.

Он «очень разочарован этой новостью». Также Тедрос Аданом Гебреисус добавил, что дал четко понять властям Китая, что данная миссия является приоритетом ВОЗ.

Напомним, ранее США обвинили Всемирную организацию здравоохранения в непредоставлении достаточного количества информации о миссии в Китай для прояснения обстоятельств происхождения коронавируса. Также эксперты проверяют, имеет ли ВОЗ достаточно полномочий для противодействия будущим возможным эпидемиям.