Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В госпредприятии отметили, что из-за несогласованности финансового обеспечения со стороны Минздрава они не могут принимать и развозить лекарства и медицинские изделия, закупленные по государственным программам Минздрава Украины. Это, в частности, касается средств индивидуальной защиты и товаров, закупленных для противодействия коронавирусу.

Директор предприятия Арсен Жумадилов заявил, что Минздрав блокирует финансирование «Медзакупок» уже не впервые. По его словам, глава министерства Максим Степанов препятствовал работе предприятия и в прошлом году.

— Это не только вопрос закупок этого года. Это также вопрос непрерывности поставок и отгрузок лекарств и средств индивидуальной защиты, установления медицинского оборудования в опорных больницах страны, работы информационно-аналитических систем и т.д., — отметил он.

Напомним, минздрав исключил возможность регистрации российской вакцины в Украине.