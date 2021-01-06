Министерство здравоохранения не утвердило Временный план использования бюджетных средств на 2021 год. Поэтому с 1 января ГП «Медзакупки Украины» не имеет финансирования для осуществления своей операционной деятельности.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
В госпредприятии отметили, что из-за несогласованности финансового обеспечения со стороны Минздрава они не могут принимать и развозить лекарства и медицинские изделия, закупленные по государственным программам Минздрава Украины. Это, в частности, касается средств индивидуальной защиты и товаров, закупленных для противодействия коронавирусу.
Директор предприятия Арсен Жумадилов заявил, что Минздрав блокирует финансирование «Медзакупок» уже не впервые. По его словам, глава министерства Максим Степанов препятствовал работе предприятия и в прошлом году.
— Это не только вопрос закупок этого года. Это также вопрос непрерывности поставок и отгрузок лекарств и средств индивидуальной защиты, установления медицинского оборудования в опорных больницах страны, работы информационно-аналитических систем и т.д., — отметил он.
Напомним, минздрав исключил возможность регистрации российской вакцины в Украине.
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Министерство здравоохранения не утвердило Временный план использования бюджетных средств на 2021 год. Поэтому с 1 января ГП «Медзакупки Украины» не имеет финансирования для осуществления своей операционной деятельности.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
В госпредприятии отметили, что из-за несогласованности финансового обеспечения со стороны Минздрава они не могут принимать и развозить лекарства и медицинские изделия, закупленные по государственным программам Минздрава Украины. Это, в частности, касается средств индивидуальной защиты и товаров, закупленных для противодействия коронавирусу.
Директор предприятия Арсен Жумадилов заявил, что Минздрав блокирует финансирование «Медзакупок» уже не впервые. По его словам, глава министерства Максим Степанов препятствовал работе предприятия и в прошлом году.
— Это не только вопрос закупок этого года. Это также вопрос непрерывности поставок и отгрузок лекарств и средств индивидуальной защиты, установления медицинского оборудования в опорных больницах страны, работы информационно-аналитических систем и т.д., — отметил он.
Напомним, минздрав исключил возможность регистрации российской вакцины в Украине.