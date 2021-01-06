Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал Харьков «ментовским городом».

Об этом он сказал во время совещания с местными силовиками во вторник, 5 января, пишет «Новое время».

— Харьков всегда был ментовской город, как говорили. Здесь единый кулак власти всегда был сильнее альтернативного кулака. Никакие националисты, никакие бандюки, никакие боковые авторитеты не будут здесь ничего решать и править, - заявил глава МВД.

В связи с этим он призвал силовиков прекратить внутреннее противостояние.

— Мы не можем себе позволить, чтобы прокуратура воевала с полицией, полиция тайно подначивала СБУ, СБУ тайно ненавидела ДСР, а всех вас тайно ловило какое нибудь НАБУ, - добавил Арсен Аваков.

Напомним, 17 июля 2019 года, во время своего визита в Николаевскую область Президент Украины Владимир Зеленский отчитал местных чиновников и заявил, что Николаев — это самый бандитский город страны. Спустя год, в ходе очередного своего визита президент заявил, что Николаев больше не бандитский город и назвал его «очень солнечным».