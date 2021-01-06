Транзит российского газа по территории Украины в начале 2021 года сократился примерно на треть до 130 миллионов кубометров в сутки. При этом «Оператор ГТС Украины» готов обеспечить большие объемы.

Об этом директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил на своей странице в Facebook.

— Газпром снизил транзит газа через Украину с примерно 180 млн в сутки (конец декабря) до примерно 130 млн в сутки (начало января), — написал он.

Сергей Макогон отметил, что «Оператор ГТС Украины» готов обеспечить больший объем транзита при соответствующих заявках «Газпрома».

Напомним,за 7 месяцев 2020 года Оператор ГТС Украины произведен транзит 29,8 млрд кубометров российского газа, что на 44% меньше, чем за тот же период в 2019 году (53,2 млрд кубометров).