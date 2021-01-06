Депутаты Баштанского районного совета обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и губернатору Николаевской области Виталию Киму с просьбой поддержать назначение Александра Славинского на должность главы Баштанской райгосадминистрации.

Об этом идет речь в обращении депутатов, которое они утвердили 5 января на сессии райсовета. «За» проголосовали 25 из 26 присутствующих.

Отмечается, что общий трудовой стаж Александра Славинского составляет больше 28 лет, из которых 20 — на должностях Государственной контрольно-ревизионной службы.

Александр Славинский в феврале 2016 года был назначен первым заместителем главы Баштанской районной государственной администрации, а с декабря 2019 — главой РГА.

По мнению депутатского корпуса, при его содействии отстояли существование Баштанского района с админцентром в Баштанке и получение местной ЦРБ статуса опорной больницы.

Также во время заседания отметили, что Александр Славинский не состоит ни в одной политической партии, а потому является «нейтральным» чиновником.

Ранее сообщалось, что Кабмин утвердил максимальное количество сотрудников для областной и районных администраций Николаевщины.