Пленку с голосами обнародованных аудиозаписей вероятных разговоров руководства КГБ Беларуси, где могли обсуждать убийство журналиста Павла Шеремета, передали на экспертизу. Результат будет известен через несколько недель, возможно, месяц.
Об этом сообщил в эфире Громадского радио заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко.
Экспертизу голосов проводят украинские специалисты с фоноскопических экспертиз, отметил он. По его словам, экспертизы требуют времени, это сложная техническая и экспертно-умственная работа.
– В случае с Беларусью, есть сомнения, что она будет способствовать этому расследованию. Хотя было бы хорошо после установления личности, которая присутствует на пленках (вероятно, представитель КГБ Беларуси, - ред.) ее допросить. Но у меня есть большие сомнения, что нам это позволят сделать, - заявил Геращенко.
По его словам, сейчас согласовывают дату и время, когда украинские следователи смогут провести допрос лица, которое опубликовало доказательства.
– Все это происходит с привлечением третьей стороны - правоохранительных органов страны, на территории которой проводится допрос. Это международные правовые поручения, по которым страна на территории которой проживает свидетель, позволяет провести следственные действия украинских следователей, - сказал заместитель Арсена Авакова.
Напомним, ранее стало известно, что еще в 2012 году секретные службы Беларуси по приказу Лукашенко обсуждали возможность подорвать взрывчаткой журналиста Павла Шеремета, что было осуществлено 4 года спустя.
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Пленку с голосами обнародованных аудиозаписей вероятных разговоров руководства КГБ Беларуси, где могли обсуждать убийство журналиста Павла Шеремета, передали на экспертизу. Результат будет известен через несколько недель, возможно, месяц.
Об этом сообщил в эфире Громадского радио заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко.
Экспертизу голосов проводят украинские специалисты с фоноскопических экспертиз, отметил он. По его словам, экспертизы требуют времени, это сложная техническая и экспертно-умственная работа.
– В случае с Беларусью, есть сомнения, что она будет способствовать этому расследованию. Хотя было бы хорошо после установления личности, которая присутствует на пленках (вероятно, представитель КГБ Беларуси, - ред.) ее допросить. Но у меня есть большие сомнения, что нам это позволят сделать, - заявил Геращенко.
По его словам, сейчас согласовывают дату и время, когда украинские следователи смогут провести допрос лица, которое опубликовало доказательства.
– Все это происходит с привлечением третьей стороны - правоохранительных органов страны, на территории которой проводится допрос. Это международные правовые поручения, по которым страна на территории которой проживает свидетель, позволяет провести следственные действия украинских следователей, - сказал заместитель Арсена Авакова.
Напомним, ранее стало известно, что еще в 2012 году секретные службы Беларуси по приказу Лукашенко обсуждали возможность подорвать взрывчаткой журналиста Павла Шеремета, что было осуществлено 4 года спустя.