В Украине в 2021 году планируют создать Агентство оборонных технологий. Оно будет способствовать созданию перспективных образцов вооруженной военной техники (ВВТ).
Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегический отраслей промышленности Олег Уруский во время визита в объединение военной техники и вооружения «Лига оборонных предприятий Украины», передает РБК-Украина.
— В 2021 году планируется создание Агентства оборонных технологий, прообразом для создания которой является американская DARPA. Она будет способствовать созданию перспективных образцов ВВТ, — заявил Олег Уруский.
Также Министерство стратегической промышленности планирует объединиться с «Лигой оборонных предприятий» для создания условий как для государственных, так и частных компаний.
Напомним, в «Укроборонпроме» намерены создать по меньшей мере шесть отраслевых госкорпораций, вокруг которых будут собраны предприятия ракетостроительной, авиационной, авиаремонтной, бронетанковой, радарных и морских систем. Сам госконцерн будет ликвидирован.
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В Украине в 2021 году планируют создать Агентство оборонных технологий. Оно будет способствовать созданию перспективных образцов вооруженной военной техники (ВВТ).
Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегический отраслей промышленности Олег Уруский во время визита в объединение военной техники и вооружения «Лига оборонных предприятий Украины», передает РБК-Украина.
— В 2021 году планируется создание Агентства оборонных технологий, прообразом для создания которой является американская DARPA. Она будет способствовать созданию перспективных образцов ВВТ, — заявил Олег Уруский.
Также Министерство стратегической промышленности планирует объединиться с «Лигой оборонных предприятий» для создания условий как для государственных, так и частных компаний.
Напомним, в «Укроборонпроме» намерены создать по меньшей мере шесть отраслевых госкорпораций, вокруг которых будут собраны предприятия ракетостроительной, авиационной, авиаремонтной, бронетанковой, радарных и морских систем. Сам госконцерн будет ликвидирован.