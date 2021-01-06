После начала вооруженного конфликта между правительством Эфиопии и самоизбранным правительством региона Тиграи из региона ушло несколько миллионов жителей.

Об этом передает Reuters.

Представитель временной администрации в Тиграи, назначенный федеральным правительством Эфиопии Гебремескель Касса, рассказал, что примерно половина из беженцев ушли после сожжения своих домов.

Цифра, приведенная официальным лицом, превысила предыдущие показатели более чем вдвое, тогда власти заявляли о 950 тысяч перемещенных особ, 50 тысяч из них беженцы в соседние страны.

Федеральное правительство Эфиопии ограничило доступ в регион Тиграй после начала боевых действий 4 ноября. Столкновения проходили между правительственными войсками и Народным фронтом освобождения Тиграи, политической партией, которая провела альтернативные выборы в провинции. Уже к концу ноября власти Эфиопии заявили о победе над сепаратистами.

Одним из основных направлений бегства стал соседний Судан. По информации ООН, с начала конфликт больше 56 тысяч беженцев перешли в Судан из Тиграя.

— Примерно 800 человек перешли из региона Тиграй в Эфиопии в восточный Судан всего за первые несколько дней нового года, - сказал журналистам в Женеве официальный представитель ООН Андрей Махечич.

Ранее сообщалось, что нобелевский комитет Норвегии объявил лауреатом премии мира премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда за вклад в урегулирование конфликта с Эритреей.