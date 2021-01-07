Глава фракции «Европейская Солидарность» в горсовете Николаева Елена Киселева считает, что у Николаевского городского головы Александра Сенкевича на сегодня нет оппонентов для принятия каких-либо решений, в том числе, связанных с расходованием бюджетных средств.

Свое мнение она озвучила в передаче «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Они привела пример нового состава планово-бюджетной комиссии, где должность главы и наибольшее количество мест получила партия «Пропозиція» — 7.

— Бюджетная комиссия сформирована под одно большинство. В бюджетной комиссии три чиновника, которые являются бюджетными распорядителями. И нет никакого конфликта интересов. Вы понимаете, в какую систему координат сегодня входит горсовет? Все вопросы становятся публично вроде бы открытыми, но ментально это чистой воды кулуарщина. Междусобойчик на троих, на пятерых. Меня в этом случае успокаивает только один момент, я хочу посмотреть, куда эта «кривая мечты» приведет. Я точно знаю одну вещь, буду эту вещь транслировать везде – сегодня в городе Николаев за все отвечает городской голова. У него сегодня нет ни одного субъекта, ни одного объекта в лице человека, которые могут быть ему реальными оппонентами. Оппонентами в части принятия решений, в части расходования средств бюджета. Сегодня он монарх. Сегодня мы входим в пятилетку монаршей власти, - сказала Елена Киселева.

— Это чиновники с правом голоса. Они являются бюджетными распорядителями, являются депутатами горсовета, являются руководителями департаментов и структурных подразделений. Один человек в себе включает элементы исполнительной власти и так называемой законодательной, а еще наделен контрольными функциями. Сам пью, сам гуляю, сам стелю, сам лягаю. Замечательная конструкция, - уточнила она.

Отметим, что еще в ноябре Елена Киселева попросила николаевцев прийти на выборы и поддержать Александра Сенкевича.