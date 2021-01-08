Фото: Спартак Гукасян, Facebook

Глава Вознесенского районного совета Спартак Гукасян задекларировал квартиры в Николаеве и Одессе, автомобили Renault Kangoo и BMW, а также доходы в размере 429 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные его декларации, поданной в декабре 2020 года как кандидата на должность главы Вознесенского райсовета.

В частности, в декларации Спартак Гукасян указал квартиру в Николаеве в 58,8 м2 за 258 тысяч 650 гривен и квартиру в Одессе в 47,7 м2 за 149 тысяч 896 гривен. Также он задекларировал погрузочно-специализированный фургон, автомобиль Renault Kangoo и автомобиль BMW, который оформлен на супругу Анну.

Кроме этого, глава райсовета в 2020 году получил 351 тысячу 604 гривны заработной платы, 67 тысяч 614 гривен социальной помощи и 9 тысяч 960 гривен за работу на территориальном избирательном участке №128. Также Спартак Гукасян указал, что хранит наличными 115 тысяч гривен.

Напомним, что глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким задекларировал, что с женой хранит наличными 290 тысяч долларов и владеет 7 квартирами в Николаеве.