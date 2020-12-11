Виталий Ким

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким задекларировал, что с женой хранит наличными 290 тысяч долларов и владеет 7 квартирами в Николаеве.

Декларация об имуществе и доходах за 2019 год была подана в НАПК 13 ноября, сообщают НикВести.

В разделе объектов недвижимости Виталий Ким указал три квартиры в Николаеве площадью 115,7м2, 49,1м2 и 102,6м2. Кроме того, в разделе объектов незавершенного строительства Виталий Ким указал еще 4 квартиры, и одно нежилое помещение.

Виталий Ким вместе с супругой Юлией пользуются автомобилями Mercedes-Benz E200 2015 года выпуска и SUBARU XV 2.0 2017 года выпуска.

Виталий Ким являлся владельцем компаний «ТУРЕ», «Дует-Плюс» и «Медиа Группа». На сегодняшний день, в связи с назначением на должность главы Николаевской облгосадминистрации, учредителем компании «ТУРЕ» стал Владислав Вакар, а фирмы «Дует-Плюс» и «Медиа Группа» он переписал на свою супругу Юлию Ким. Об этом свидетельствуют данные Министерства юстиции Украины.

В разделе доходов указано, что в 2019 году Виталий Ким заработал 696 тысяч гривен, его супруга - 117,5 тысяч гривен.

Виталий Ким хранит наличными 170 тысяч долларов США, еще 120 тысяч долларов США задекларировала его супруга.

Виталий Ким родился 13 марта 1981 года в Николаеве. Окончил гимназию № 2 и Николаевский университет кораблестроения имени Адмирала Макарова. С 1998 года занимается предпринимательской деятельностью. Был управляющим партнером клуба Ushuaja, имеет отношение к строительному бизнесу, в частности к ЖК «Апельсин». В ходе президентских и парламентских выборов работал в Николаевском областном избирательном штабе партии «Слуга народа», на местных выборах руководил штабом партии, избран депутатом Николаевского городского совета.

Как известно, Виталий Ким был назначен губернатором Николаевщины 25 ноября. До него на этой должности чуть больше года находился Александр Стадник.