С сегодняшнего дня по всей Украине начал действовать жесткий карантин, который продлится 17 дней.

В частности, локдаун в Украине будет с 8 по 24 января 2021 года включительно, - пишут НикВести.

Его введут, чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни после новогодних праздников.

Правительство на время жесткого карантина запрещает следующее:

посещать учебные заведения, кроме дошкольного образования и специальных учреждений;

работать кафе, барам, ресторанам и другим заведениям питания, кроме работы на вынос и на доставку;

работать кинотеатрам, театрам и другим культурным учреждениям;

работать развлекательным заведениям и ТРЦ, кроме работы продуктовых магазинов и аптек в торговых центрах;

работать фитнес-залам, бассейнам, продовольственным и непродовольственным рынкам;

работать рождественским ярмаркам;

проводить любые массовые мероприятия.

Кроме этого, Кабинет министров продлил действие общегосударственного карантина с ограничениями «оранжевой» зоны до 28 февраля 2021 года.

Напомним, что в среду, 6 января, под зданием Николаевской облгосадминистрации собралось около 200 предпринимателей, которые требовали от главы ОГА Виталия Кима передать Кабмину и президенту Владимиру Зеленскому их требование об отмене усиления карантинных ограничений с 8 января.