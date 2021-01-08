С сегодняшнего дня по всей Украине начал действовать жесткий карантин, который продлится 17 дней.
В частности, локдаун в Украине будет с 8 по 24 января 2021 года включительно, - пишут НикВести.
Его введут, чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни после новогодних праздников.
Правительство на время жесткого карантина запрещает следующее:
Кроме этого, Кабинет министров продлил действие общегосударственного карантина с ограничениями «оранжевой» зоны до 28 февраля 2021 года.
Напомним, что в среду, 6 января, под зданием Николаевской облгосадминистрации собралось около 200 предпринимателей, которые требовали от главы ОГА Виталия Кима передать Кабмину и президенту Владимиру Зеленскому их требование об отмене усиления карантинных ограничений с 8 января.
|
2020 год многому научилЕвгений Василенко
|
Со слезами на глазах. Светлой памяти Александра КремкоАнатолий Дюмин
|
Волы ревуть, а люди пляшут – пусть в Новый Год быки попашут!Александр Жолобецкий
С сегодняшнего дня по всей Украине начал действовать жесткий карантин, который продлится 17 дней.
В частности, локдаун в Украине будет с 8 по 24 января 2021 года включительно, - пишут НикВести.
Его введут, чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни после новогодних праздников.
Правительство на время жесткого карантина запрещает следующее:
Кроме этого, Кабинет министров продлил действие общегосударственного карантина с ограничениями «оранжевой» зоны до 28 февраля 2021 года.
Напомним, что в среду, 6 января, под зданием Николаевской облгосадминистрации собралось около 200 предпринимателей, которые требовали от главы ОГА Виталия Кима передать Кабмину и президенту Владимиру Зеленскому их требование об отмене усиления карантинных ограничений с 8 января.