Советником главы Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима по вопросам борьбы с коррупцией стал общественник Денис Жело.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

— Советник главы Николаевской ОГА по вопросам борьбы с коррупцией. Виталий Ким, благодарю за доверие! Время зря терять не будем, поэтому, с понедельника - в бой, - написал Денис Жело.

Напомним, что Денис Жело был кандидатом в депутаты Николаевского горсовета от «Слуги народа» Денис Жело. В частности, он заявлял, что кандидат в мэры от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Владислав Чайка и бизнесмен Алексей Пелипас многие годы зарабатывают деньги на незаконных схемах с городским имуществом.