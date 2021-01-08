Сегодня, 8 января, в Украину вернулись четверо граждан — это члены экипажа танкера Captain Khayyam, который 13 февраля 2016 года задержали в территориальных водах Ливии. В декабре 2017 года ливийский суд приговорил украинцев и других членов экипажа судна к пяти годам заключения.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Это Евгений Морарь, Владимир Тостоган, Олег Войнеровський и Павел Чайка. В Международном аэропорту «Борисполь» их решили лично встретить украинцы должностные лица: заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец, заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко и родственники моряков.

— Здесь (в Украине, - прим.) моя мама и сын, дома ждет дочь. Эти пять лет, конечно, было трудно, но мы выдержали. Самое главное, что мы живы и вернулись домой, - отметил моряк Евгений Морарь.

Заместитель руководителя ОП напомнил, что в начале декабря 2020 года в Украине вернулись двое граждан из Ирака, а накануне Нового года из лагеря на территории Сирии эвакуировали двух женщин и семерых детей.

Как уточнил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook, этих моряков украинская власть хотела забрать еще в июне вместе 14 моряками с корабля Ruta, которых тогда удалось вернуть домой. Но не сложилось, мол, ливийцы «оставили себе дополнительный козырь».

Он также уточнил, что к операции по их освобождению привлекли турецких партнеров, а операция была на грани срыва из-за ряда обстоятельств. Каких именно, Кулеба не уточнил. Также никто не указал, какие обвинения выдвинули морякам ливийские власти.

Напомним, что в Николаев из зоны проведения Операции объединенных сил вернулись военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.