В Николаев из зоны проведения Операции объединенных сил вернулись военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.
Начиная с весны николаевские десантники выполняли поставленные боевые задачи по защите территориальной целостности на донецком направлении в составе сил и средств Объединенных сил.
С возвращением в мирный Николаев десантников приветствовали замглавы ОГА Игорь Кузьмин, Николаевский городской голова Александр Сенкевич, командир 79-й ОДШБр, полковник Александр Луценко.
Военнослужащие получили военные и гражданские отличия и награды, Почетные грамоты и благодарности, подарки от представителей власти.
— Воины, мы вернулись, выполнив достойно поставленные боевые задачи. Сейчас нас ждет еще ряд задач, для того, чтобы подготовиться и успешно противостоять врагу в будущем. Верю в каждого, знаю, что сможем и неоднократно мы это доказывал, — отметил Александр Луценко, приветствуя личный состав с возвращением к месту постоянной дислокации.
Во время выполнения боевых задач 79 ОДШБр претерпела военных потерь. Память павших Героев почтили возложением цветов к Мемориалу погибшим воинам-десантникам.
Сейчас военнослужащие части занимаются обслуживанием военной техники, вооружения и имущества и готовятся встречать рождественские праздники со своими семьями.
Напомним, летом в результате обстрелов на Донбассе погиб боец из 79-й николаевской бригады.
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В Николаев из зоны проведения Операции объединенных сил вернулись военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.
Начиная с весны николаевские десантники выполняли поставленные боевые задачи по защите территориальной целостности на донецком направлении в составе сил и средств Объединенных сил.
С возвращением в мирный Николаев десантников приветствовали замглавы ОГА Игорь Кузьмин, Николаевский городской голова Александр Сенкевич, командир 79-й ОДШБр, полковник Александр Луценко.
Военнослужащие получили военные и гражданские отличия и награды, Почетные грамоты и благодарности, подарки от представителей власти.
— Воины, мы вернулись, выполнив достойно поставленные боевые задачи. Сейчас нас ждет еще ряд задач, для того, чтобы подготовиться и успешно противостоять врагу в будущем. Верю в каждого, знаю, что сможем и неоднократно мы это доказывал, — отметил Александр Луценко, приветствуя личный состав с возвращением к месту постоянной дислокации.
Во время выполнения боевых задач 79 ОДШБр претерпела военных потерь. Память павших Героев почтили возложением цветов к Мемориалу погибшим воинам-десантникам.
Сейчас военнослужащие части занимаются обслуживанием военной техники, вооружения и имущества и готовятся встречать рождественские праздники со своими семьями.
Напомним, летом в результате обстрелов на Донбассе погиб боец из 79-й николаевской бригады.