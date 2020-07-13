Одним из погибших сегодня на Донбассе военнослужащих оказался боец николаевской 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Об этом сообщается на странице 79-й ОДШБр в Facebook.

Военнослужащий части, солдат Евгений Чумаченко, 1988 года рождения, родом из Одесской области. У погибшего осталась жена и двое детей.

«Друг, ты был светлым веселым человеком, надежным товарищем, настоящим воином и оставляешь после себя добрую память. Командование и личный состав воинской части выражает слова искреннего сочувствия и поддержки семье и разделяет боль утраты. Воспринимаем вашу непреодолимую скорбь и горькую боль, как свою. Неописуемая потеря угнетает, вызывает ярость и слезы, но не позволит нам положить оружие», — говорится в сообщении.

О дате и месте церемонии прощания будет сообщено позже.

Напомним, российские оккупационные войска в понедельник 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских защитников погибли.