Завтра, 9 января, на Соборной площади в Николаеве состоится акция «Патриот, поздравь депутата!» в поддержку закона против коллаборационистов.

Об этом рассказал глава общественной организации «Ассоциация участников и инвалидов АТО» Илья Шполянский в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

По его словам идея организовать данную акцию возникла после публикации депутата Николаевского областного совета от фракции «Оппозиционная платформы — За жизнь» Максима Невенчанного, в которой он поздравил пользователей социальной сети Facebook с Новым годом, прикрепив фотографию с поздравлением Президента России Владимира Путина.

В комментариях николаевцы возмутились такой публикации и отметили, что нельзя публиковать фотографию президента страны-агрессора. Многие просили СБУ и другие правоохранительные органы обратить внимание на поведение политика. В свою очередь, Максим Невенчанный заявил, что «у нас нет столкновений с российскими вооруженными силами».

— Очень важно понимать, что у Невенчанного с его призывами на сегодняшний день абсолютно нет активных людей, которые готовы прийти и сказать: «Мы поддерживаем Невенчанного». Понятно, что он это делал для провокации. Я перепостил его публикацию, начал раскручивать, переслал это Кипиани. Это было такое волевое решение, я повелся на эту провокация осознанно, потому что хочу показать, что есть люди, которые меряются не только лайками. Мы будем делать н-нное количество шагов в правовом поле и показывать, что мы есть, а сторонников Путина — нет. Нам важно это показать, поэтому мы проводим завтрашнее мероприятие, - сказал Илья Шполянский.

Илья Шполянский

Как сообщил на своей странице в Facebook глава общественной организации «Рух Свідомих Громадян» Никита Плеханов, организаторами мероприятия выступают Национальный корпус, ОО «Ассоциация участников и инвалидов АТО» и ОО «Ветеранское братство».

Акция «Патриот, поздравь депутата» пройдет в субботу, 9 января, в 14:00 у здания Николаевского городского совета.

— Коллаборанистские выходки и заигрывание с врагом недопустимы. Присоединяйся и вырази свою позицию. Патриотическое кофе, хорошая компания единомышленников и веселое настроение гарантированы! Это будет первая, но не последняя акция в поддержку закона против коллаборационистов, - написал Никита Плеханов.

Напомним, что депутат Николаевского городского совета от фракции «Оппозиционная платформы — За жизнь» Максим Невенчанный попал в базу сайта «Миротворец».