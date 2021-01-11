Папа Римский Франциск в качестве еще одного шага на пути к большему равенству женщин в Римско-католической церкви изменил закон. Он официально разрешил женщинам читать священные тексты, прислуживать у алтаря и раздавать причастие во время богослужения.

Об этом сообщает Reuters.

В указе понтифик оформил то, что уже происходит во многих развитых странах в течение многих лет. Но, введя изменения в Кодекс канонического права, консервативные епископы не смогут помешать женщинам в своей епархии выполнять данные функции.

В указе под названием Spiritus Domini (Дух Господень) Франциск рассказал, что принял решение после богословских размышлений.

По его словам, многие епископы со всего мира заявили, что изменения необходимы для удовлетворения «потребности времени».

Отметим, что решение понтифика по сути не является нововведением. Практика привлечения женщин к исполнению функций министрантов (поставленных служителей), то есть рядовых мирян, прислуживающих священнику в ходе мессы, существовала в Римско-католической церкви и раньше.

Напомним, Папа Римский Франциск решил сделать прививку от коронавирусной болезни на следующей неделе, то есть с 11 по 17 января 2021 года.