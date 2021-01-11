Сегодня, 11 января, вблизи западного побережья американского штата Аляска произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 5,1 балла по школе Рихтера.

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Как сообщается, землетрясение произошло в 09:19 по киевскому времени. Эпицентр располагался в 125 км от города Акутан на глубине 36 км.

Отмечается, что информации о разрушениях или жертвах в результате землетрясения не поступало. Также не было объявления об угрозе цунами.

Напомним, ранее в Роттердаме произошел сильный взрыв. В результате взрыва пострадали минимум семь домов и ряд автомобилей.