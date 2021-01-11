Сегодня, 11 января, вблизи западного побережья американского штата Аляска произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 5,1 балла по школе Рихтера.
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Как сообщается, землетрясение произошло в 09:19 по киевскому времени. Эпицентр располагался в 125 км от города Акутан на глубине 36 км.
Отмечается, что информации о разрушениях или жертвах в результате землетрясения не поступало. Также не было объявления об угрозе цунами.
Напомним, ранее в Роттердаме произошел сильный взрыв. В результате взрыва пострадали минимум семь домов и ряд автомобилей.
Сегодня, 11 января, вблизи западного побережья американского штата Аляска произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 5,1 балла по школе Рихтера.
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Как сообщается, землетрясение произошло в 09:19 по киевскому времени. Эпицентр располагался в 125 км от города Акутан на глубине 36 км.
Отмечается, что информации о разрушениях или жертвах в результате землетрясения не поступало. Также не было объявления об угрозе цунами.
Напомним, ранее в Роттердаме произошел сильный взрыв. В результате взрыва пострадали минимум семь домов и ряд автомобилей.