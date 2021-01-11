Городской голова Шостки Николай Нога поручил в ближайшее время зарегистрироваться в социальной сети Tik Tok начальнику управления образования Натальи Сергейко и заведующей сектором молодежи Ольге Сокульской.

Об этом сообщило издание Шостка Info.

В сообщении отмечается, что мэр дал поручение после того, как сам испытал соцсеть. Мэр зарегистрировался в Tik Tok, за 4 дня существования страницы на ней опубликовано уже 13 видео роликов. Первый был снят в кабинете городского головы.

Сейчас за этим аккаунтом следит пока что только 40 пользователей, однако некоторые его публикации набрали уже около 900 просмотров. Сам мэр отметил, что в соцсети нет достойного контента, поэтому они должны его создать.

— Давайте проведем совместное совещание, соберем совещательный совет при городском голове. Контент Tik Tok должен наполняться не только шуточной информацией, но и солидной, познавательной для молодежи, — отметил Николай Нога.

Напомним, в Египте приговорили к тюрьме пятерых женщин-блогеров за видео в TikTok.