В Испании, которую 8-9 января накрыл аномальный снегопад, людей до сих пор призывают не выходить из дома без необходимости и избегать поездок.

Как пишет Европейская правда со ссылкой на El Pais, об этом заявили представители правительства на пресс-конференции днем 11 января.

Шторм «Филомена» принес в Испанию сильнейший снегопад за последние десятилетия, он также привел к гибели четырех человек.

Государственное метеорологическое агентство сообщило, что в субботу в Мадриде выпало 20-30 сантиметров снега, что стало максимальным показателем с 1971 года.

Улицы Мадрида и многих других городов, как и междугородние трассы, продолжают расчищать от сугробов.

– Необходимо отложить любые перемещения, которых можно избежать, из соображений безопасности, и чтобы не прерывать работу дорожных служб... Сейчас самое главное - обеспечить функционирование базовых сервисов и критической инфраструктуры, - отметил министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка.

Министр развития и транспорта Хосе Луис Абалос отметил, что 70% транспорта дальнего следования уже может двигаться по графику.

Температура воздуха начала снижаться. Ожидается, что в отдельных районах 12 января может быть до -13 градусов по Цельсию.

Как сообщалось, накануне правительство страны отправило специальные конвои с вакциной от COVID-19 в районы, отрезанные сильными снегопадами.

Напомним, из-за снежного бурана Филомена, который начался в пятницу, 10 испанских провинций объявили красный уровень тревоги, движение в Мадриде было парализовано, а международный аэропорт Барахас пришлось закрыть с вечера пятницы до вечера субботы. Поезда также остановились.