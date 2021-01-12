На инаугурации президента США Джо Байдена Украину официально представит посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко. Церемония пройдет 20 января.

Об этом он сообщил в коментарии «Укринформу».

Владимир Ельченко отметил, что инаугурация никак не связана со встречами с иностранными лидерами и для этого существуют отдельные официальные визиты.

Владимир Ельченко напомнил, что в предыдущие годы на церемонию инаугурации от каждого государства приглашались послы, аккредитованные в США и сейчас американский протокол не менял правила участия в церемонии.

— Учитывая то, что в США до сих пор продолжается сложная пандемическая ситуация, связанная с COVID-19, вполне понятно, что и на этот раз американский протокол не менял правила участия в церемонии. Все страны будут представлены на уровне послов, которые уже находятся в Вашингтоне, — сказал Владимир Ельченко.

Как сообщалось, на церемонии инаугурации избранного президента США Джо Байдена традиционное шествие американского лидера заменят на виртуальный парад из-за пандемии коронавируса. Его будут транслировать по телевидению 20 января.