В Центральной избирательной комиссии Казахстана озвучили итоги парламентских выборов, прошедших 10 января, пишет Настоящее время.

Необходимый семипроцентный барьер голосов преодолели три партии из пяти баллотировавшихся. Лидером стала правящая партия "Нур Отан", главой которой является первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, она набрала 71,09% (5 148 074 голоса). «Нур Отан» получает 76 мандатов в парламенте.



Следом идет Демократическая партия Казахстана «Ак жол» с 10,95% (792 828 голосов), она получит 12 мандатов.

Замыкает тройку лидеров Народная партия Казахстана, которая заручилась поддержкой 659 019 избирателей, или 9,10%. Она получит десять мандатов в законодательном собрании.



Народно-демократическая партия «Ауыл» получила 383 023 голоса, или 5,29%, Партия «Адал» – 258 618 (3,57%). Таким образом, эти политические объединения не проходят в парламент.

Выборы в парламент Казахстана прошли 10 января (восьмые в истории страны), они отличались тем, что впервые за 16 лет были не досрочными, а очередными, а кроме того, прошли по новым правилам. Однако аналитики и оппозиционеры все равно назвали их «безальтернативными» и «срежиссированными», ссылаясь на недопуск некоторых партий и возможное использование административного ресурса.

Наблюдатели сообщали о том, что их ограничивают в передвижении по участкам, запрещают снимать и часто просто не допускают, ссылаясь на противоэпидемические меры. А во время акций протеста в воскресенье их участников задерживали и часами держали в оцеплении на морозе.

Ранее сообщалось, что в Казахстане в день выборов проходили митинги.