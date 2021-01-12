«Европейская Солидарность» требует немедленно увеличить расходы на субсидии, предусмотренные в бюджете на 2021 год, в связи с немотивированным повышением цен на газ.

Об этом говорится в заявлении политсилы.

«По иронии судьбы год назад Зеленский пообещал снизить тарифы вдвое, однако их повысил. Как настоящий хозяин своего слова, «сам дал — сам забрал». В то же время правительство Зеленского сократило расходы на субсидии, которые являются действенным механизмом социальной защиты малоимущих граждан от рыночных тарифов. По сравнению с 2018 годом объем субсидий уменьшился почти вдвое. Его урезали с 71-го млрд грн до 36 с половиной млрд грн», — говорится в сообщении.

В «ЕС» отмечают, что расходы на субсидии могут падать только в двух случаях: либо при снижении цен на энергоносители, либо при росте доходов граждан.

«У Зеленского все с точностью до наоборот. Доходы он обрушил своей бездарной экономической политикой, а тарифы — повысил явно в интересах известного газодобытчика и выгодоприобретателя Коломойского. Первое, что мы требуем сделать в этой ситуации — увеличить расходы на субсидии и принять соответствующие изменения в Государственный бюджет уже на первом в этом году заседании Верховной Рады. Очень сложная тарифная реформа 2014-17 годов, которую внедряли правительства Яценюка и Гройсмана, была частью борьбы за энергетическую независимость от России, и мы тяжелой ценой «соскочили» с российской газовой иглы», — подчеркнули в политсиле.

В «ЕС» не исключают, что нынешнее немотивированное повышение цены на газ является частью «многоходовки», в которой российская агентура попытается вернуть Украину в энергетическую кабалу к Москве.

«Недаром пятая колонна уже договаривается о якобы скидке на якобы дешевый российский газ. Опыт учит: это заканчивается еще хуже, чем дешевый сыр в мышеловке — российскими танками на улицах украинских городов», — подытожили в партии.

Ранее сообщалось, что в Первомайске 10 и 11 января местные жители протестовали против повышения тарифов на коммунальные услуги. Также подобные акции накануне прошли в Николаеве, Снигиревке, Баштанке. Мэр Вознесенска Евгений Величко обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть льготный тариф на электроэнергию для жителей города.