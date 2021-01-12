Полиция закроет доступ для публики на территорию здания Капитолия во время инаугурации избранного президента США Джо Байдена 20 января. Вход будет осуществляться по билетам.

Об этом сообщает Associated Press.

По словам и.о. начальника полиции Капитолия Йогананды Питман, правоохранительные органы на федеральном уровне, уровне штата и на местном уровне совместными усилиями готовы гарантировать безопасность во время инаугурации.

Отмечается, Йогананда Питман временно исполняет обязанности шефа полиции Капитолия после того, как предшественник Стивен Санд уволился из-за критики во время штурма здания на прошлой неделе.

Ранее избранный президентом США Джо Байден заявил, что не боится принять присягу на улице 20 января после жестоких беспорядков в Капитолии.