Министерство иностранных дел Украины ведет активные переговоры о заключении соглашений о трудовой миграции с 15 странами мира.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщает издание LB.ua.

«Сейчас у нас есть 15 стран, с которыми мы активно ведем переговоры о заключении соглашений о трудовой миграции», — сказал глава МИД.

Дмитрий Кулеба не назвал конкретные государства, но отметил, что дело касается стран Персидского залива, а также Европы и Азии. Министр также отметил, что резкое увеличение количества пересечений границы с ЕС - сезонное явление.

«Это означает, что у людей есть правовые основания для въезда - они либо работают, либо проживают на территории ЕС», — сказал Дмитрий Кулеба.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины выразили соболезнования из-за авиакатастрофы в Индонезии.