В 2020 году в Великобритании количество так называемых «избыточных смертей» стало наибольшим со времен Второй мировой войны, что, скорее всего, является следствием пандемии коронавируса.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает ВВС со ссылкой на последние статистические данные.

Избыточными смертями называют те, что превышают ожидаемые, типичные показатели.

За год в Британии умерли около 697 000 человек, что на 91 000 больше, чем средний показатель последних пяти лет. Это отражает рост на 15% и является наибольшим ростом за 75 лет.

Если принимать во внимание возраст и численность населения, то в 2020 году смертность была наибольшей с середины двухтысячных годов.

Великобритания - среди европейских стран, наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса. С начала эпидемии, в Британии заболели коронавирусом уже более 3 миллионов человек, из них 81 000 больных умерли.

За последнюю неделю страна зафиксировала несколько новых рекордов заражения, что связывают с распространением нового, более заразного штамма.

Напомним, 4 января в Великобритании ввели третий локдаун в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с коронавирусом. С ноября количество ежедневных заражений в Королевстве возросло более чем вдвое.