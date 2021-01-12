Между Киевом и Кишиневом планируют создать автомобильный транспортный коридор, который совместит столицы Украины и Молдовы и сократит путь между ними до 5-6 часов.
Об этом договорились президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Майя Санду во время ее официального визита в Киев 12 января, передает пресс-служба Офиса президента.
Там отметили, что в перспективе этот коридор станет кратчайшим путем из Центрального региона Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы. Владимир Зеленский сказал, что по плану данная магистраль позволит добраться из Киева в Кишинев за 5 часов.
— У нас есть амбициозная идея - строительство современной магистрали, которая соединит Киев и Кишинев. С этой целью мы обсудили строительство пограничного мостового перехода через реку Днестр. Это сократит путешествие между столицами наших государств до 5 часов, — заявил Владимир Зеленский.
Проект станет частью Меморандума по развитию транспортно-транзитного потенциала Украины и Молдовы, который подписали главы государств. Так они планируют укрепить сотрудничество стран в сфере развития инфраструктуры, создать новые рабочие места и эффективно использовать транзитный потенциал.
В рамках Меморандума хотят также построить мост «Ямполь — Косэуць» на границе, развить пограничную инфраструктуру и подъездные пути на границе.
Напомним, среди вопросов, которые обсуждались на первой встрече президента Молдовы Майи Санду и президента Украины Владимира Зеленского, была помощь Евросоюза с получением вакцины от коронавируса.
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Между Киевом и Кишиневом планируют создать автомобильный транспортный коридор, который совместит столицы Украины и Молдовы и сократит путь между ними до 5-6 часов.
Об этом договорились президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Майя Санду во время ее официального визита в Киев 12 января, передает пресс-служба Офиса президента.
Там отметили, что в перспективе этот коридор станет кратчайшим путем из Центрального региона Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы. Владимир Зеленский сказал, что по плану данная магистраль позволит добраться из Киева в Кишинев за 5 часов.
— У нас есть амбициозная идея - строительство современной магистрали, которая соединит Киев и Кишинев. С этой целью мы обсудили строительство пограничного мостового перехода через реку Днестр. Это сократит путешествие между столицами наших государств до 5 часов, — заявил Владимир Зеленский.
Проект станет частью Меморандума по развитию транспортно-транзитного потенциала Украины и Молдовы, который подписали главы государств. Так они планируют укрепить сотрудничество стран в сфере развития инфраструктуры, создать новые рабочие места и эффективно использовать транзитный потенциал.
В рамках Меморандума хотят также построить мост «Ямполь — Косэуць» на границе, развить пограничную инфраструктуру и подъездные пути на границе.
Напомним, среди вопросов, которые обсуждались на первой встрече президента Молдовы Майи Санду и президента Украины Владимира Зеленского, была помощь Евросоюза с получением вакцины от коронавируса.