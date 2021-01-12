Правительство Германии предупредило, что люди смогут поехать на отдых и начать путешествовать в этом году не раньше, чем в конце мая.

Об этом заявил уполномоченный по туризму при немецком правительстве Томас Барейс, сообщает Европейская правда со ссылкой на The Local.

– Я думаю, что путешествие - это то, что очень трудно представить в ближайшие два-три месяца. После Троицы все снова станет лучше. И я надеюсь, что это лето будет очень большим периодом путешествий, - сказал Барейс.

Религиозный праздник Троица в этом году у католиков приходится на 23 мая. Понедельник после Троицы - национальный праздник Германии.

Барейс добавил, что после вакцинации большого количества людей отпуск в более отдаленных частях мира также может стать возможным в конце года.

– Если мы действительно сделаем вакцинацию большинству людей в Германии во втором квартале года, то летом будет безопасно путешествовать, - сказал он.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель допустила возможность продления локдауна в стране до апреля. Она опасается роста заболеваемости из-за «британского» мутировавшего коронавируса.