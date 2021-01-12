Переговоры политических советников «нормандского формата» в Берлине, где участвует глава Офиса президента Андрей Ермак, продолжаются уже 5-й час.

Об этом пишет «Украинская правда» ссылаясь на анонимный источник, близкий к переговорному процессу.

— Идет пятый время сложных дискуссий. Вопрос безопасности для украинской делегации — абсолютный приоритет, - говорит источник.

Также он добавил, что Украина работает исключительно в рамках своих красных линий и имеет полную поддержку со стороны Германии и Франции.

Напомним, во вторник Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак прибыли в Берлин для участия во встрече политических советников «нормандского формата» (Россия, Германия, Украина и Франция). Предыдущая встреча политсоветников в «нормандском формате» прошла 11 сентября 2020 года в Берлине.