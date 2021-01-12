Мэр Первомайска Олег Демченко созывает на 13 января внеочередную сессию горсовета из-за повышения тарифов на природный газ и электроэнергию.

Об этом сообщается на странице исполнительного комитета Первомайского городского совета в Facebook.

В частности, депутаты Первомайского горосвета могут проголосовать за обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Кабинету Министров Украины, Верховной Раде Украины и НКРЕКП, в котором выступят против повышения цен на природный газ и электроэнергию.

— Учитывая многочисленные обращения общины, крайне обеспокоен ситуацией очередного повышения цен на энергоносители. Не реагировать и замалчивать это нельзя. Всегда стоял на охране законных прав и интересов людей, - сказал Олег Демченко.

Мэр Первомайска также призвал депутатов горсовета поддержать данное обращение.

Отметим, что в Первомайске на выходных, 10 и 11 января, местные жители протестовали против повышения тарифов на коммунальные услуги. К протестующим вышел мэр Первомайска Олег Демченко и секретарь Первомайского горсовета Михаил Медведчук, которые пообещали жителям города обратиться к властям и выступить против повышения цен на природный газ и электроэнергию.

Напомним, что подобные акции протеста накануне прошли в Николаеве, Снигиревке, Баштанке. Мэр Вознесенска Евгений Величко обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть льготный тариф на электроэнергию для жителей города.