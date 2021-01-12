Больницы Николаевской области получат 23 тысячи быст экспресс-тестов на COVID-19.

Об этом сообщила заместитель начальника управления охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации Оксана Черненко на брифинге 12 января, пишут НикВести.

По ее словам, поставка быстрых тестов на коронавирус ожидается уже на этой неделе.

— Буквально перед тем как прийти в студию мы сегодня получили от Министерства здравоохранения информацию о том, что область ожидает большую централизованную поставку — 23 тысячи тестов, которые мы должны получить на этой неделе в Киеве. Мы их сразу же распределим по учреждениям здравоохранения, - сказала Оксана Черненко.

Также она отметила, что первая поставка составила 1900 экспресс-тестов, а вторая — 5800.

— Первая поставка была 1900 тестов, которые были распределены по ЦПМСП. На сегодня эти тесты практически использованы. Вторая поставка была 5800 тестов, также мы их распределили, но отдали предпочтение отдаленным районам, так как в Николаеве всегда есть возможность взять ПЦР-тест и доставить его своевременно в лабораторию. С районами сложнее, - рассказала Оксана Черненко.

Напомним, что главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова считает, что вакцина от коронавируса не сможет создать у людей стойкий иммунитет и полностью решить проблему эпидемии.