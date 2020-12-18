Главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова считает, что вакцина от коронавируса не сможет создать у людей стойкий иммунитет и полностью решить проблему эпидемии.

Об этом он заявила в комментарии корреспонденту НикВести.

Светлана Федорова говорит, что сегодня наблюдается тенденция мутации коронавируса и повторного заражения людей, спустя 3-4 месяца после того как они уже ним переболели.

— Мы видим тенденцию. К сожалению, по всем эпидемиологическим показателям, что к лету, к концу лета эпидемия будет продолжаться. Я думаю, что к весне, при благоприятных обстоятельства, может произойти затихание (роста заболеваемости, - прим.), но летом мы все равно будем иметь коронавирус. Эпидемия не закончится в один день. С точки зрения врача инфекциониста и эпидемиолога, я думаю, что вакцина повлияет (на рост заболеваемости, - прим.) но незначительно. Мы сейчас видим стремительную мутацию вируса, видим повторные случаи заражения вирусом спустя 3-4 месяца. О чем это говорит? По моему мнению, это говорит о том, что невозможно создать стойкий иммунитет путем вакцинирования. Это не будет такая же эффективная вакцина, как от гриппа, как вакцина от кори и дифтерии. Я думаю, что вакцинирование просто будет недостаточно успевать за мутацией вируса, а это будет приводить к тому, что вакцинация не будет очень эффективной, — заявила Светлана Федорова.

Она также отметила, что эпидемия коронавируса начнет идти на спад к концу начале осени 2021 года.

— Я думаю, что пандемия будет затухать к концу лета, к началу осени, — отметила она.

Напомним, Владимир Зеленский поставил задачу перед послами, чтобы Украина получила первые партии вакцины от COVID-19 уже в январе.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцина от COVID появится в Украине в первом квартале 2021 года.

Также напомним, что проектом бюджета Николаевской области на 2021 год предусмотрено выделение 35 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом.