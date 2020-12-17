Владимир Зеленский поставил задачу перед послами, чтобы Украина получила первые партии вакцины от COVID-19 уже в январе.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в выступлении на видеоконференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины, передает пресс-служба Офиса Президента.
— На данный момент насущно важным является обеспечить Украину лицензированной антикоронавирусной вакциной, и, самое главное — качественного производства. Над этой задачей работают руководство государства, дипломатический корпус, работники украинских спецслужб. Таким путем идут все страны мира, так должны работать и мы, — подчеркнул гарант.
Президент также отметил, что прежде всего это задача для украинских послов в Великобритании, США, Франции, Германии, Италии, Представителя при ЕС. Однако это вовсе не означает то, что другие послы могут расслабиться и не работать в этом направлении.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцина от COVID появится в Украине в первом квартале 2021 года.
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Владимир Зеленский поставил задачу перед послами, чтобы Украина получила первые партии вакцины от COVID-19 уже в январе.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в выступлении на видеоконференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины, передает пресс-служба Офиса Президента.
— На данный момент насущно важным является обеспечить Украину лицензированной антикоронавирусной вакциной, и, самое главное — качественного производства. Над этой задачей работают руководство государства, дипломатический корпус, работники украинских спецслужб. Таким путем идут все страны мира, так должны работать и мы, — подчеркнул гарант.
Президент также отметил, что прежде всего это задача для украинских послов в Великобритании, США, Франции, Германии, Италии, Представителя при ЕС. Однако это вовсе не означает то, что другие послы могут расслабиться и не работать в этом направлении.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцина от COVID появится в Украине в первом квартале 2021 года.