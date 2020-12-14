Вакцина от COVID появится в Украине в первом квартале 2021 года. При этом на сегодня пока нет конкретной даты начала поставок.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет РБК-Украина.

По его словам, украинская сторона подала все необходимые заявки для получения вакцины в рамках механизма COVAX и получила соответствующие подтверждения поставки 8 миллионов доз вакцины.

— Начало в первом квартале, сейчас ждем конкретной даты, когда начнется именно поставка по механизму COVAX, — добавил Максим Степанов.

Напомним, что Украина и Израиль вместе будут работать над созданием израильской вакцины от COVID-19. Кроме того, Израиль будет содействовать быстрому получению Украиной вакцины известных международных компаний. До этого израильская сторона подписала контракт с компанией Pfizer на поставку 8 миллионов доз вакцины.