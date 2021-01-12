Новым руководителем Управления крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы назначен Сергей Лебедко. В 2017 году он был фигурантом дела о вымогательстве 66 миллионов гривен.

Об этом в Facebook написал бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

— В 2017 году «плохой и коррумпированный «К» СБУ» зафиксировал вымогательство 66 миллионов гривен у Днепропетровской фирмы — 20% от отката за возврат НДС. Вместе с «плохими и коррумпированными» прокурорами во главе с Генпрокурором «без юридического образования» вымогателей задержали по горячим следам. Главным ответчиком был Серге Лебедко — глава ГФС времен Януковича. Дело не было продано. Оно пошло в суд, который все еще продолжается. Но власть, которую мы обновили! Поэтому «новые и честные» менеджеры на днях дали подсудимому зеленый свет. Теперь Сергей Лебедко пошел на повышение и был назначен исполняющим обязанности начальника Офиса крупных налогоплательщиков! То есть человек, который с разделителями потребовал 66 миллионов откатов за возврат НДС, теперь будет принимать решения по фирмам, которые платят 90% налогов в Украине. «Офис невезения в Украине есть, весь покрытый зеленью, абсолютно весь», — написал он.

Напомним, чиновник времен Януковича стал заместителем секретаря СНБО.