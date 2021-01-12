В Министерстве культуры и информационной политики выступили против идеи главы Минздрава Максима Степанова о продлении жесткого карантина после 24 января.

Об этом написал в своем Телеграме руководитель Минкульта Александр Ткаченко.

— Жесткий карантин начался всего пять дней назад. А Максим Степанов уже выступил с заявлением продлить локдаун в Украине после 24 января. Перед тем, как принимать такие решения, хочу спросить у коллеги – не рановато ли с выводами? — отметил Александр Ткаченко.

Александр Ткаченко считает, что стоит предоставить конкретные факты, которые могут служить основанием для продления жесткого карантина.

— Иначе это станет решающим ударом по сфере культуры и креативным индустриям, которые, я подчеркиваю, строго соблюдают требования ограничений. Так и в целом ударом по всему малому и среднему бизнесу, — считает министр.

Александр Ткаченко добавил, что в случае начала соответствующей дискуссии на уровне Кабмина Минкульт не будет поддерживать инициативу Минздрава.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов считает, что усиленный карантин следует продолжить после 24 января.