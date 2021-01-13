Новый раунд переговоров политических советников лидеров стран «нормандской четверки» состоится 22 января.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

12 января в Берлине прошли переговоры на уровне советников, на которых Украину представлял руководитель ОП Андрей Ермак.

— Во время консультаций, которые длились более шести часов, советники лидеров «нормандской четверки» обсудили состояние выполнения договоренностей, достигнутых главами Германии, Франции, Украины и России во время саммита в Париже в декабре 2019 года. В частности, стороны коснулись всех вопросов повестки дня — от вопросов безопасности до гуманитарных. Дискуссия была непростой, но конструктивной, — сообщили в ОП.

Во время встречи украинская сторона акцентировала внимание на вопросах безопасности и необходимость усиления безопасности составляющей договоренностей. Во встрече также участвовала спецпредставитель председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе Хайди Грау.

— Сейчас объявлен перерыв, продолжение встречи на уровне политических советников — в пятницу, 22 января, — отметили в ОП.

Напомним, во вторник Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак прибыли в Берлин для участия во встрече политических советников «нормандского формата» (Россия, Германия, Украина и Франция). Предыдущая встреча политсоветников в «нормандском формате» прошла 11 сентября 2020 года в Берлине.